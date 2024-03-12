ВС России в апреле испытают доработанный беспилотный бронеавтомобиль "Зубило"

В апреле этого года вооруженные силы России вводят в строй улучшенный беспилотный бронеавтомобиль "Зубило". Новость об этом событии передало агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании-разработчика "Ремдизель".

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Первоначально "Зубило" заявил о себе на военно-техническом форуме "Армия-2023", и с тех пор инженеры работали над его совершенствованием, вдохновленные стремлением создать непревзойденное оружие.

Испытания "Зубило" будут охватывать несколько воинских подразделений Вооруженных Сил России. Представители компании отмечают, что бронеавтомобиль претерпел существенные изменения, чтобы удовлетворить запросы заказчика. Сейчас техника обладает невероятной маневренностью и улучшенной проходимостью, что делает его непревзойденным в боевых условиях.

Назначение "Зубило" охватывает широкий спектр задач на поле боя. Он не только транспортирует боеприпасы и раненых, но и выполняет функции поддержки связи и огневой поддержки, что делает его незаменимым союзником в любой боевой ситуации.

Технические характеристики бронеавтомобиля впечатляют даже опытных военных стратегов: длина - 7465 мм, ширина - 2550 мм, высота - 2100 мм. Грузоподъемность достигает 2700 кг, а мощность двигателя составляет 350 л.с. Эти параметры делают его одним из самых мощных и эффективных бронеавтомобилей на современном поле боя.