Россия применяет новый способ управления FPV-дронами через оптоволоконный кабель, повышая их устойчивость к радиоэлектронной борьбе при сохранении определенных ограничений использования.

Россия внедрила новый метод управления беспилотниками FPV. Эти дроны теперь управляются через оптоволоконный кабель, а не по беспроводному каналу. Этот подход устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы, хотя и имеет определенные ограничения в применении.

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Традиционно FPV-дроны использовали беспроводное управление, что делало их уязвимыми для подавления сигнала. Новый метод с проводным управлением позволяет избежать этой уязвимости. Однако проводное соединение может ограничить маневренность дрона и его радиус действия из-за возможности зацепиться за препятствия или обмотаться вокруг роторов.

Несмотря на эти недостатки, оптоволоконное управление открывает новые возможности для использования дронов в специфических условиях, таких как открытые местности или стабилизированные участки фронта. Это также позволяет беспилотникам оставаться менее заметными, так как отсутствует беспроводная связь, что усложняет их обнаружение.