Разработка антифрод-платформы Центробанком и МВД, направленной на противодействие телефонному мошенничеству, сталкивается с опасениями операторов связи о потере доходов и вопросами о её эффективности.

В ответ на растущую угрозу телефонного мошенничества, Центральный банк России и Министерство внутренних дел приступили к созданию инновационной антифрод-платформы. Этот проект, получивший поддержку от Министерства цифрового развития и Роскомнадзора, нацелен на эффективное предотвращение незаконных операций, совершаемых без знания или одобрения клиентов.

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Новая инициатива предполагает укрепление координации между финансовыми учреждениями и операторами связи, что должно внести значительный вклад в борьбу с мошенническими действиями. Однако предложение уже столкнулось с определенной осторожностью со стороны операторов связи, которые выражают беспокойство относительно возможных финансовых потерь, связанных с обязательным раскрытием данных без взимания платы.

Представители банковского сектора, напротив, приветствуют этот шаг, подчеркивая его важность для обеспечения безопасности операций клиентов. Они также указывают на необходимость адаптации нормативно-правовой базы для облегчения внедрения новой системы обмена данными.

Среди экспертов в сфере кибербезопасности существует мнение, что одних только усилий по созданию антифрод-платформы может оказаться недостаточно из-за способности мошенников к быстрой адаптации к новым условиям. В связи с этим появляются предложения о дополнительной интеграции с уже функционирующей системой "Антифрод" от Роскомнадзора, целью которой является борьба с аналогичными видами мошенничества.