Kopite7kimi подтвердил, что топовый графический процессор Nvidia GB202 будет выпущен с 512-битной шиной.

Nvidia готовит к выпуску новый флагманский GPU GB202, который, как утверждает известный инсайдер Kopite7kimi, будет иметь 512-битную шину. Это обещает увеличение объема видеопамяти до 32 ГБ на GeForce RTX 5090 благодаря использованию памяти GDDR7. Новая карта не последует пути AMD с дизайном MCM и останется верной монолитной архитектуре.

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Появлялись противоречивые слухи о характеристиках следующего поколения видеокарт Nvidia RTX серии 50, но Kopite7kimi подтвердил начальные данные о 512-битной шине, отметив различия с предыдущей моделью GeForce RTX 4090, которая имела 384-битную шину. Это ставит GeForce RTX 5090 на новый уровень производительности и возможностей.

Также сообщается, что GPU GB203, который, вероятно, будет использоваться в GeForce RTX 5080, может быть в два раза меньше по размеру, чем GB202. Это может привести к значительному разрыву в производительности между моделями xx90 и xx80.

Ожидается, что GeForce RTX 5090 будет обладать 192 SM (стримерными мультипроцессорами), но точное количество CUDA-ядер пока неизвестно из-за планируемого переосмысления дизайна ядер.