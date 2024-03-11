Apple, видимо, приняла близко к сердцу критику в адрес MacBook Air с Apple M2 и улучшила новую модель, поскольку SSD в базовой конфигурации теперь такой же быстрый, как и в более дорогих версиях ноутбука

Новый MacBook Air с процессором Apple M3 получил значительное обновление: базовая модель теперь оснащена более быстрым SSD объемом 256 ГБ.

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Об этом сообщает Max Tech в своем новом обзоре. Согласно результатам тестирования, скорость чтения и записи данных этой модели теперь приблизительно равна скорости более дорогих версий ноутбука.

Разборка устройства показала, что для повышения скорости SSD в MacBook Air с процессором M3 используются два чипа памяти NAND по 128 ГБ каждый, вместо одного чипа емкостью 256 ГБ, что приводит к улучшению производительности.

Тем не менее, несмотря на это обновление, новый MacBook Air все еще уступает конкурентам в скорости SSD, так как он использует PCIe 3.0, в то время как другие устройства уже перешли на более быстрые интерфейсы PCIe 4.0, достигая скоростей до 7 ГБ/с. Apple продолжает работать над улучшением производительности своих устройств, но конкуренция в этом сегменте остается высокой.