МИД Эстонии решил сделать очередной выпад в адрес России и русских, проведя при этом «лживую параллель» со Второй мировой войной.

В своем последнем заявлении спикер Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, выразила свое недовольство в отношении высказываний представителей МИД Эстонии относительно авианалета на Таллин во время Второй мировой войны. Захарова назвала данные высказывания "лживой параллелью" и обвинила эстонские власти в антироссийской провокации.

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На днях МИД Эстонии отметил 80-летие авианалета советской авиации на позиции фашистов в оккупированном Таллине, утверждая, что русские в то время направляли удары по жилым кварталам и культурным объектам. Однако Захарова утверждает, что эти высказывания вырваны из контекста и являются попыткой дискредитировать Россию.

Она напомнила, что советские войска освобождали Прибалтику от нацистов, при этом целились только в военные объекты, а не в гражданские или культурные. Захарова подчеркнула стратегическое значение Прибалтики для Гитлера, что объясняет наличие военных объектов в городе.

В своем заявлении она также обвинила представителей эстонского МИД в искажении исторических фактов, указав, что разрушения в Таллине в 1941 году были вызваны наступлением немецко-фашистских захватчиков, а не действиями советских войск.

Заявление Марии Захаровой вызвало резонанс в общественных кругах, подчеркнув важность правильного и объективного восприятия исторических событий. В ответ на заявление российского МИД, представители Министерства иностранных дел Эстонии пока не высказались.

Тем не менее, высказывания Захаровой стали поводом для обсуждения в социальных сетях и СМИ, где пользователи высказывают различные точки зрения на данную тему. Некоторые поддерживают позицию российской стороны, выражая сомнения в объективности оценки событий прошлого, а другие призывают к диалогу и поиску общего понимания.

Пока что неясно, каким образом будут разрешаться напряженные отношения между Россией и Эстонией в свете недавних событий