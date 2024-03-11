В Татарстане на верфях Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького разрабатывается первое в России судно на водородной тяге под названием "Экобалт"

В Татарстане на верфях Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького продолжается разработка уникального проекта - первого в России судна, работающего на водородной тяге.

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Новый корабль, получивший название "Экобалт", обещает стать новым этапом в развитии отечественной судостроительной индустрии и экологически чистым средством транспортировки.

Судно предназначено для перевозки до 10 пассажиров по внутренним водным маршрутам и обладает следующими техническими характеристиками:

Длина судна составит 14,9 метра, а ширина - 3,20 метра.

На тихой воде "Экобалт" сможет разгоняться до скорости 12,2 км/ч.

Длительность рейса будет составлять 5 часов, а экипаж судна состоит из 2 человек.

Максимальная осадка корабля - 0,53 метра, а высота борта на МШП достигнет 1 метра.

Проект "Экобалт" разрабатывается с применением уникальной технологии создания энергопреобразующей аппаратуры, что позволяет судну работать на водородной тяге. Закладка судна состоялась 28 февраля прошлого года, и с тех пор работа ведется на полную мощность.

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что "Экобалт" станет важным элементом развития туризма и откроет новую страницу в истории отечественного судоходства. Приблизительная стоимость проекта составляет 634 миллиона рублей.