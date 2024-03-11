Мошенники на выборах: как они крадут данные россиян

Накануне президентских выборов в России фиксируется рост мошеннических акций, нацеленных на получение доступа к частным и финансовым данным граждан. Эксперты призывают к осмотрительности.

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Группы мошенников изобретают новые методы обмана, одним из которых является фиктивный сбор данных под предлогом опросов о выборах. Они выдают себя за представителей избирательных комиссий, обещая финансовое вознаграждение за участие. Жертвам предлагается ввести свои персональные и банковские сведения для получения денег, что ведет к краже данных.

Особую активность злоумышленники проявляют в телефонных звонках и отправке сообщений через мессенджеры и электронную почту от имени несуществующих организаций или партий. Призывы участвовать в анкетированиях и опросах за вознаграждение часто заканчиваются потерей личной информации и средств с банковских карт.

В ответ на угрозу растущего цифрового мошенничества, в России предпринимаются шаги к ужесточению законодательства в сфере IT-преступлений, направленные на защиту персональных данных граждан и их финансов.