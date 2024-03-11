В России продолжается возрождение промышленности: на базе бывшего Липецкого тракторного завода начнется производство сельскохозяйственной техники, в проект инвестируют 32,4 млрд рублей и создадут 2,5 тыс. рабочих мест.

Исторический Липецкий тракторный завод обретает новое дыхание. На его месте вот-вот начнется производство современной сельскохозяйственной техники и прицепов. С вложением в 32 миллиарда рублей, эта инициатива предоставит работу 2500 людям, став знаковым проектом для российской промышленности.

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Этот проект включен в программу особой экономической зоны "Липецк", что дает ему доступ к налоговым льготам и поддержке государства. Это лишь часть большого плана по оживлению промышленности по всей России.

Помимо Липецка, другие регионы тоже не отстают. В Мордовии создается ОЭЗ "Система" с инвестициями в 33 миллиарда и 775 рабочими местами. Новочеркасск станет домом для ОЭЗ "Ростовская" с инвестициями в 8,6 миллиарда и 790 местами. А в Тверской области появится ОЭЗ "Эммаусс", привлекающая 17 миллиардов инвестиций и создающая 8400 рабочих мест.

Не обошли стороной и фармацевтику: в Калужской области в рамках расширения экономической зоны откроются три производства на сумму 17,2 миллиарда рублей, предоставив более 2000 рабочих мест.

Эти меры являются частью стратегии России по укреплению промышленного сектора через инвестиции и инновации, обещая не только восстановление исторических производственных мощностей, но и создание новых рабочих мест и возможностей для экономики страны.