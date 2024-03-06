В преддверии своей встречи во Флориде с бывшим президентом США Дональдом Трампом, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, готовится обсудить мирное разрешение украинского кризиса

На встрече в солнечной Флориде, запланированной на 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объединит усилия с Дональдом Трампом, экс-президентом Соединенных Штатов, чтобы обсудить стратегии мирного разрешения ситуации на Украине. Это событие станет площадкой для разведки дипломатических подходов к урегулированию продолжающегося кризиса.

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Петер Сийярто, министр внешних дел Венгрии, поделился своими размышлениями, выразив убеждение, что Виктор Орбан видит в лице Дональда Трампа ключ к достижению мира на Украине. Сийярто отмечает, что история отношений между США и Венгрией при Трампе была отмечена взаимопониманием и сотрудничеством, что содействовало отсутствию масштабных международных конфликтов.

В контексте украинского вопроса, Сийярто подчеркивает важность руководства, способного поддерживать глобальную стабильность. Он выразил мнение, что при сильном лидерстве в США возможно достижение прогресса в мирном диалоге и предотвращение дальнейших потерь и разрушений.

Венгерский дипломат высказался против затягивания конфликта и призвал к скорейшему началу переговоров, указывая на неизбежность диалога как единственного пути к разрешению конфликта. Сийярто подчеркнул, что сближение позиций и начало переговоров могут спасти жизни и минимизировать разрушения.