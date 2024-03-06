Воронежские авиастроители установили рекорд, собрав фюзеляж Ил-96-300 за три месяца, что стало значительным шагом к увеличению производственных мощностей завода ВАСО.

На воронежском заводе ВАСО, являющемся ключевым подразделением авиационной группы "Ил", был успешно завершен этап сборки фюзеляжа пассажирского авиалайнера Ил-96-300. Работы были выполнены за три месяца, что стало беспрецедентным достижением для отечественного авиастроения и значительно превысило ожидания по скорости выполнения подобных проектов.

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Этот успех подчеркивает не только высокую эффективность и профессионализм команды ВАСО, но и способность завода сокращать сроки производства без ущерба для качества. Фюзеляж теперь направлен на следующие стадии производства, включая детальную доводку и окончательную сборку.

В контексте планов по расширению производственных мощностей, ВАСО стремится увеличить выпуск Ил-96-300 до двух единиц в год. Этот шаг является частью общенациональной стратегии развития гражданской авиации и направлен на укрепление авиационной индустрии России.

Кроме того, параллельно развивается проект нового легкого военно-транспортного самолета Ил-212, предназначенного для замены устаревших Ан-26 и Ан-72. Разработка Ил-212 ведется с целью модернизации военно-транспортного авиапарка и повышения его эффективности. Окончание работ над первым прототипом запланировано на конец 2026 года, что станет значимым шагом в обновлении военной авиации страны.

В целом, эти достижения отражают текущие тенденции в развитии авиационной отрасли России, где внимание уделяется как увеличению производственных мощностей, так и обновлению авиационного парка с использованием передовых технологий и инноваций.