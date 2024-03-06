Компания "Ростсельмаш" открыла первый за полвека в России завод по производству тракторов полного цикла, что является значительным шагом в обеспечении страны современной и надежной сельхозтехникой.

Впервые за последние 52 года в России был запущен завод по производству тракторов, который стал значимым достижением для отечественной промышленности. Компания "Ростсельмаш", известная своими инновациями в сельхозтехнике, взяла на себя роль пионера, открыв новое производство полного цикла. Этот шаг не только подчеркивает технологическое развитие компании, но и является важной вехой в обеспечении страны современной тракторной техникой.

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Разработанный с акцентом на самостоятельность, завод получает около 80% необходимых компонентов из России, в том числе с собственных производств "Ростсельмаша". Такая стратегия обеспечивает высокую степень независимости от импорта и способствует укреплению внутреннего рынка.

Занимая площадь в 14 гектаров и располагая производственными и складскими помещениями общей площадью 62 тысячи квадратных метров, завод является крупным и современным производственным комплексом. Запуск проекта стал возможен благодаря финансовой поддержке со стороны Фонда развития промышленности и правительства области, что подчеркивает значимость инициативы на государственном уровне.

На заводе реализована автоматизация производственных процессов, обеспечивающая высокое качество и точность сборки. Внедренные системы контроля качества на всех этапах производства минимизируют вероятность дефектов, делая продукцию надежной и долговечной.

С момента запуска завод предоставил 1850 рабочих мест, включая специализированные и высокотехнологичные позиции. Это не только важный вклад в экономику региона, но и возможность для специалистов работать в передовой и инновационной среде.

Ежегодная производственная мощность завода составляет до 5 тысяч тракторов различных моделей, мощность которых варьируется от 170 до 600 лошадиных сил. Кроме тракторов, на заводе также выпускаются фронтальные и телескопические погрузчики, а также экскаваторы-погрузчики, расширяя тем самым ассортимент продукции.

Этот проект является частью более широкой инициативы "Ростсельмаша" по обеспечению технологической независимости и укреплению импортозамещения в России. Всего было инвестировано более 22,5 миллиарда рублей в открытие трех новых заводов, которые в совокупности предоставят работу более трём тысячам человек.