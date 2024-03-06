Вооруженные силы России укрепляют свой технический арсенал, вводя в эксплуатацию комплекс "Гроза.04.К" для борьбы с FPV-дронами

Вооруженные силы России недавно обогатились передовым средством обороны — комплексом "Гроза.04.К", предназначенным для эффективного противодействия дронам, оснащенным системой FPV. Это технологическое достижение было разработано специалистами из новгородского научно-производственного предприятия "Квант", которое является частью концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящего в состав государственной корпорации "Ростех".

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За рекордно короткий срок, менее шести месяцев, команде удалось не только разработать новаторский комплекс, но и организовать его массовое производство. Хотя точные характеристики и принципы работы "Грозы.04.К" не раскрываются, из заявлений производителя следует, что устройство успешно прошло все этапы государственных испытаний. В результате этих проверок была подтверждена не только соответствие заявленным техническим параметрам, но и высокая степень эффективности в нейтрализации FPV-дронов.

В знак признания значимого вклада в развитие отечественных технологий и укрепление обороноспособности страны, команда разработчиков из НПО "Квант" получила номинацию на престижную стипендию Минпромторга России. Это высокая оценка их труда и инновационного подхода к созданию оборонительных решений.

Ввод в эксплуатацию комплекса "Гроза.04.К" означает значительное повышение способности российских военных эффективно противостоять угрозам с воздуха, особенно тем, что исходят от современных дронов с видеонаблюдением в режиме реального времени. Этот шаг подчеркивает стремление страны к интеграции высоких технологий в оборонную сферу, обеспечивая тем самым более надежную защиту своих границ.