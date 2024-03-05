Роман Костомаров вступил в ряды добра как посланник программы "ДоброFON"

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи объявлено, что знаменитый олимпийский чемпион Роман Костомаров принял эстафету доброты, став амбассадором благотворительной программы "ДоброFON". Этот шаг открывает новую главу в его жизни, где спорт сочетается с благотворительностью.

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Роман не только поддержит уже существующие инициативы программы, но и внесет свой вклад в развитие и продвижение спорта среди молодежи России. В числе запланированных мероприятий - участие в VI Всероссийском фестивале адаптивного хоккея и благотворительном футбольном матче, а также старт в Московском марафоне.

Костомаров поделился своим видением: спорт как ни что другое способен объединять людей, воспитывать волю к победе и стремление к лучшему. По его словам, вовлечение детей и молодежи в спортивные дисциплины не только формирует здоровое общество, но и помогает каждому ребенку обрести смысл жизни и стремление к достижениям.

С момента основания в 2019 году, "ДоброFON" осуществил более 200 социальных проектов, направленных на помощь нуждающимся, и перечислил свыше 400 миллионов рублей на поддержку общественных и медицинских учреждений. Роман Костомаров, вступая в их ряды, несет миссию расширения возможностей для тех, кто в них больше всего нуждается, и призывает спортивное сообщество активнее включаться в благотворительную деятельность.