Проект авианосца "Шторм" выделяется среди других предложений по развитию военно-морского флота России благодаря своей реалистичности и потенциалу

В рамках развития российского военно-морского флота внимание экспертов приковано к проекту авианосца "Шторм". Этот проект, как отметил вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев, является одним из самых перспективных и реалистичных для реализации на сегодняшний день. Рассматриваются два варианта исполнения: с органическим топливом и ядерной энергетической установкой.

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"Шторм" вписывается в стремление России укрепить свой военно-морской потенциал и обеспечить достойную замену авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов". По словам Пепеляева, разработка авианосцев, способных поддержать "Адмирала Кузнецова", велась с учетом всех последних научно-технических достижений и опыта, накопленного во время военных действий в Сирии.

Проект "Шторм" представляет собой комплексное решение, включающее в себя не только новейшие технологии в области кораблестроения и вооружений, но и учет современных требований к авиационному комплексу борта. Отдельное внимание уделяется возможности использования беспилотных летательных аппаратов и самолетов радиолокационного дозора, что значительно расширяет оперативные возможности будущего авианосца.

Необходимость доработки проекта, по мнению Пепеляева, связана с постоянно изменяющимися условиями и требованиями к военно-морским силам. В частности, речь идет о модернизации авиакрыла, системы управления и энергетической установки, что позволит создать наиболее эффективный и технологически продвинутый авианосец.

На данный момент в России продолжается модернизация "Адмирала Кузнецова", ожидается, что после завершения всех работ он сможет еще двадцать лет служить в составе флота.