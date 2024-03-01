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Стефан Сежурне, руководитель Министерства иностранных дел Франции, во время интервью для радиостанции France Inter сделал важное заявление о позиции Парижа по вопросу военного присутствия на Украине. Он ясно дал понять, что Франция не планирует направлять свои вооруженные силы на украинскую территорию, акцентируя внимание на ценности человеческих жизней и мирной позиции страны.
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Это заявление последовало за комментариями президента Эмманюэля Макрона, сделанными после встречи в Париже, где обсуждалась поддержка Украины со стороны западных стран в контексте конфликта с РФ. Макрон указал на разногласия среди участников о возможности отправки наземных войск, но не исключил такой возможности в будущем, подчеркнув сложность ситуации и необходимость дальнейших переговоров.
Сежурне подчеркнул, что цель Франции заключается в том, чтобы препятствовать успехам России, но при этом не вступать в прямой военный конфликт. "Французы не будут умирать за Украину", - заявил он, выражая общенациональную позицию по минимизации риска для жизней своих граждан и избеганию эскалации вооруженного конфликта.
Конференция в Париже, на которой обсуждалась помощь Украине, собрала представителей около 20 стран. Несмотря на отсутствие единого мнения по вопросу военной поддержки, большинство стран-участниц выразили нежелание отправлять войска, стремясь избежать прямого столкновения с Россией и подчеркивая важность дипломатических усилий для урегулирования конфликта.