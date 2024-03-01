В эфире France Inter глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция не отправит свои войска на Украину, подчеркнув стремление предотвратить успех России без ведения прямых боевых действий.

Стефан Сежурне, руководитель Министерства иностранных дел Франции, во время интервью для радиостанции France Inter сделал важное заявление о позиции Парижа по вопросу военного присутствия на Украине. Он ясно дал понять, что Франция не планирует направлять свои вооруженные силы на украинскую территорию, акцентируя внимание на ценности человеческих жизней и мирной позиции страны.

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Это заявление последовало за комментариями президента Эмманюэля Макрона, сделанными после встречи в Париже, где обсуждалась поддержка Украины со стороны западных стран в контексте конфликта с РФ. Макрон указал на разногласия среди участников о возможности отправки наземных войск, но не исключил такой возможности в будущем, подчеркнув сложность ситуации и необходимость дальнейших переговоров.

Сежурне подчеркнул, что цель Франции заключается в том, чтобы препятствовать успехам России, но при этом не вступать в прямой военный конфликт. "Французы не будут умирать за Украину", - заявил он, выражая общенациональную позицию по минимизации риска для жизней своих граждан и избеганию эскалации вооруженного конфликта.

Конференция в Париже, на которой обсуждалась помощь Украине, собрала представителей около 20 стран. Несмотря на отсутствие единого мнения по вопросу военной поддержки, большинство стран-участниц выразили нежелание отправлять войска, стремясь избежать прямого столкновения с Россией и подчеркивая важность дипломатических усилий для урегулирования конфликта.