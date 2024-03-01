Россия активизирует разработку спутников «Гонец-М1» для обеспечения автономной спутниковой связи судов, планируя первые запуски к 2027 году.

В рамках стратегии наращивания технологической независимости Россия анонсировала планы по запуску спутников «Гонец-М1» к 2027 году. Этот шаг направлен на обеспечение судоходства собственной спутниковой связью, исключая зависимость от иностранных спутниковых систем. Разработка ведется специалистами из компании «РЕШЕТНЁВ», которые занимаются созданием уникальных приемо-передающих модулей для точной идентификации российских судов в море.

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На данный момент компания активно работает над проектной документацией для системы «Гонец-М1», включая детали космического аппарата и земной инфраструктуры для связи. Эта инициатива обещает плавный переход для текущих пользователей системы «Гонец», благодаря размещению спутников на аналогичных низких околоземных орбитах на высоте около 1 500 километров.

План по созданию спутниковой группировки включает в себя 28 спутников «Гонец-М1», которые к 2029 году начнут предоставлять специализированные услуги для судоходства не только внутри страны, но и за ее пределами, предлагая альтернативу ведущим мировым системам спутниковой связи, таким как Iridium и Inmarsat. Интересно, что эти спутники станут первыми, созданными на основе новой унифицированной отечественной платформы, предназначенной для аппаратов весом до 1 000 килограммов.



