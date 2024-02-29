Под влиянием санкционного давления крупные иностранные производители электроники закрывают свои магазины в России, освобождая место для новых игроков из Турции и Китая.

Массовое закрытие магазинов известных зарубежных производителей электроники в России продолжает набирать обороты. Несмотря на то, что многие из этих компаний уже давно прекратили прямые поставки своей продукции в страну из-за санкций, задержка с закрытием магазинов была вызвана опасениями касательно возможных штрафов от арендодателей за досрочное расторжение договоров.

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Среди компаний, начавших активное сокращение своего розничного присутствия в России, оказались такие гиганты, как LG, Sony и Bosch. Это решение стало следствием не только политической ситуации, но и экономической нецелесообразности поддержания офлайн-магазинов без возможности официальных поставок.

По данным "Коммерсанта", в феврале 2024 года посетители одного из крупных торговых центров Москвы обнаружили закрытыми магазины LG и Sony. Аналогично поступила компания Bosch, которая уже закрыла большинство своих торговых точек, планируя окончательно уйти с российского рынка.

Источники в индустрии объясняют, что долгое пребывание на российском рынке после объявления об уходе было обусловлено условиями аренды, которые предусматривали значительные штрафы за расторжение договоров. В некоторых случаях компаниям было выгоднее "дождаться" окончания срока аренды, чем платить штрафы или вносить полную сумму арендной платы за оставшийся период.

Ситуация с закрытием магазинов зарубежных брендов электроники открывает двери для новых игроков на российском рынке. Ожидается, что освободившиеся торговые площади займут магазины тех брендов, которые видят в России потенциал для развития своего бизнеса, в том числе из Турции и Китая. Уже известно о планах открытия в России магазинов Grundig, Hisense и Haier, что свидетельствует о смене предпочтений российских потребителей и адаптации рынка к новым реалиям.