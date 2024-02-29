Сергей Шойгу, министр обороны России, во время посещения Тульской области подчеркнул необходимость ускоренного увеличения производства военной техники и боеприпасов для выполнения государственного оборонного заказа

Сергей Шойгу, руководитель Минобороны РФ, во время своего визита на объекты оборонно-промышленного комплекса Тульской области, выразил требование к производителям увеличить темпы поставок военного оборудования, включая средства артиллерийской разведки, реактивные системы залпового огня и артиллерийские снаряды. В ходе совещания с губернатором Алексеем Дюминым обсуждались меры по ускорению производственных процессов.

реклама

Посещая НПО «Сплав», Шойгу отметил значительный рост производственных мощностей, который позволил увеличить объемы выпуска артиллерийских снарядов в четыре раза, а по некоторым позициям — до семи раз. Такое масштабное увеличение стало возможным благодаря модернизации производства и внедрению новых технологий.

В НПО «Стрела» министру доложили о готовности завершить производство разведывательных радиолокационных комплексов, включая «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», а также станций «Аистенок», предназначенных для использования в контрбатарейной борьбе, согласно плану.

Отдельно Шойгу упомянул о потерях личного состава Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции, указав на число в 444 тысячи человек.