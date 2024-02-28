Песков ответил на опасения Орбана в отношении России

В Кремле встревоженно отреагировали на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о его опасениях относительно потенциальной угрозы, исходящей от России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что такие опасения лишены оснований.

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По словам Пескова, Российская Федерация не представляет угрозы для других стран, и эта точка зрения была высказана неоднократно в рамках диалога с Евросоюзом. Он также добавил, что Россия стремится к обеспечению безопасности своей территории и своих граждан.

Орбан ранее заявил, что Венгрия не желает иметь общей границы с Россией, ссылаясь на опасения, подобные тем, которые существовали при советском владычестве. Он также отметил важность поддержки Украины для обеспечения безопасности своей страны.

Эти заявления вызвали недоумение в Кремле, где считают, что они не соответствуют действительности. Российская сторона подчеркнула свою готовность к диалогу и сотрудничеству с Венгрией и другими странами на основе взаимного уважения и интересов.