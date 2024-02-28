Росэлектроника разработала термостойкие видеосистемы, выдерживающие до 1800 градусов Цельсия, для использования на промышленных предприятиях с экстремальными условиями.

Холдинг "Росэлектроника" в рамках Государственной корпорации "Ростех" разработал уникальные термостойкие видеосистемы, способные выдерживать температуры до 1800 градусов по Цельсию. Это отечественное новшество предназначено для мониторинга процессов на предприятиях с экстремальными условиями работы, включая металлургические, химические и стекольные производства.

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Система оснащена жаростойкой камерой нового поколения и тепловизором, разработанным специалистами НИИ телевидения. Эти технологии позволяют вести непрерывный контроль за состоянием оборудования и процессами внутри высокотемпературных печей, обеспечивая высокую степень безопасности и эффективности производства.

В случае возникновения нештатных ситуаций система активирует автоматическое извлечение камеры из опасной зоны и включает системы оповещения. Это позволяет своевременно реагировать на аварийные ситуации и предотвращать возможные последствия.

Такое оборудование было успешно испытано на одном из ведущих металлургических предприятий России и в настоящий момент проходит этап сертификации. Ожидается, что массовое производство и поставка видеосистем начнутся до конца 2024 года, что станет значительным шагом в обеспечении технологической независимости и безопасности отечественной промышленности.