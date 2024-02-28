В авиагруппировку шестого поколения войдут пилотируемые самолеты и беспилотники

В рамках развития концепции авиационных групп шестого поколения, Евгений Федосов, занимающий должность научного руководителя в Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем (ГосНИИАС), поделился видением будущего, в котором синергия между пилотируемыми самолетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) открывает новые возможности для боевого применения.

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В этом инновационном подходе БПЛА не просто дополняют, но и расширяют оперативные возможности авиагрупп, выполняя ряд задач в тесном взаимодействии с пилотируемыми самолетами. Беспилотники, обладая аналогичными характеристиками скорости и маневренности, могут взять на себя выполнение опасных миссий в ближней зоне, тем самым снижая риски для экипажа пилотируемых машин.

Федосов акцентировал внимание на том, что прогресс в развитии беспилотных технологий не означает уход от использования пилотируемых самолетов. Человеческий фактор, по его мнению, остается решающим в экстремальных ситуациях благодаря способности летчика интуитивно принимать нестандартные решения.

"Человек незаменим в процессе боевых операций", – подчеркнул Федосов, добавив, что машины, хоть и способны выполнять миллиарды операций за секунду, не способны заменить летчика в моменты критических решений.

Разработка самолета шестого поколения к 2050 году, предполагает создание более легких и экономически эффективных летательных аппаратов, что станет ключом к новому этапу в авиационной технике. В этом будущем авиационные группы будут объединять в себе лучшие качества человека и машины, предоставляя преимущества на поле боя без ущерба для безопасности экипажа.