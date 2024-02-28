В результате введения новых санкций США россияне сталкиваются с трудностями при использовании карт "Мир" за рубежом.

Последние санкционные меры США внесли коррективы в возможности использования российских платежных карт "Мир" за пределами России, став испытанием для держателей этих карт. Ограничения коснулись не только карт "Мир", но и совместных продуктов МИР-UnionPay, а также карт UnionPay, выпущенных под эгидой санкционных российских банков. Эта ситуация поставила перед россиянами, находящимися за рубежом, задачу поиска альтернативных путей доступа к финансам.

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Несмотря на то что внутри России функционирование карт "Мир" и транзакции через Систему быстрых платежей (СБП) продолжаются без ограничений, за границей пользователи сталкиваются с препятствиями. Эти сложности связаны с политикой иностранных банков и ритейлеров, которые индивидуально решают вопрос о работе с картами, попадающими под санкции. В этой связи, эксперты настоятельно рекомендуют держателям карт "Мир" и UnionPay, находящимся вне страны, заблаговременно заботиться о наличных средствах или перераспределении финансов на карты, не затронутые санкционным режимом.

Проблематика ограничений ощущается даже в странах, имеющих прочные экономические связи с Россией, как, например, Турция и Узбекистан. В частности, банки в Казахстане уже приняли меры, ограничив доступ к операциям с картами "Мир", а банковские учреждения Турции и Узбекистана ужесточили политику в отношении российских клиентов.

Один из путей минимизации последствий санкций — создание совместных финансовых структур с зарубежными партнерами, например, обсуждаемый турецко-российский банк. Такой шаг не только поможет преодолеть текущие ограничения, но и способствует укреплению торгово-экономических отношений между странами, способствуя обходу санкционных барьеров.



