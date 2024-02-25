Российские штурмовые отряды и их четвероногие спутники получают новые средства защиты - бронежилеты "Оберег" для животных и комплекты "Стрелок" для военных.

В современной военной истории наступил новый этап - российские штурмовые отряды и их верные спутники, коты и собаки, получают уникальные средства защиты. Тульское предприятие "Октава", входящее в состав "РТ-Капитал", недавно представило инновационную партию бронежилетов "Оберег" для домашних животных, активно задействованных в зонах военных действий. Эти защитные средства, хоть и выпущены в ограниченном количестве и имеют скорее сувенирную ценность, тем не менее, способны спасать жизни четвероногих, аналогично их человеческим версиям.

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Комплектация "Оберега" включает в себя несколько слоев защиты: подложку из сверх высокомолекулярного полиэтилена, керамическую плиту для отражения пуль, кевлар для усиления стойкости и дополнительный слой для защиты от осколков и воды. Данные бронежилеты, превосходящие по некоторым характеристикам американские аналоги, обеспечивают надежную защиту не только людям, но и животным, при этом версия для четвероногих друзей, несмотря на свой вес, позволяет им оставаться подвижными и комфортными во время носки.

В дополнение к защите для животных, российские военные также обновили свой арсенал, начав использовать комплекты боевого снаряжения "Стрелок", разработанные для повышения эффективности штурмовых операций. Эти комплекты, доставленные как на склады, так и непосредственно на передовую, уже показали свою важность и пользу в усилении боевого потенциала отрядов.