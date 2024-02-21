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MacRumors: Мошенники обманули Apple на 3 млн долларов - им грозит 20 лет тюрьмы
Двум гражданам Китая, обвиняемым в мошенничестве на сумму более $3 млн за обмен поддельных iPhone на оригинальные через сервисные центры Apple, грозит до 20 лет тюремного заключения.

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В Соединенных Штатах разоблачена масштабная афера с участием китайских граждан, которые обменивали подделки смартфонов iPhone на оригинальные устройства, используя гарантийное обслуживание Apple. Эта схема привела к серьезным финансовым потерям для компании и теперь обвиняемым грозит до 20 лет за решеткой. Хаотиан Сун и Пенгфей Сюэ, 33-летние жители Мэриленда, вовлеченные в аферу, были признаны виновными в мошенничестве, причинившем убытки компании Apple на сумму свыше трех миллионов долларов.

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Схема действовала с июня 2017 по сентябрь 2019 года, в течение которой Сун, Сюэ и их соучастники покупали в Гонконге подделки iPhone, чтобы затем отправлять их в сервисные центры Apple в США для замены на оригинальные устройства под видом исправных, но поврежденных смартфонов, попадающих под гарантийное обслуживание.

По данным проведенного расследования, из 5000 попыток обмена поддельных устройств Apple одобрила замену более чем 2700 экземпляров, так как мошенники использовали настоящие серийные номера и коды IMEI от легитимных iPhone. Однако обман был вскрыт после обнаружения поддельных компонентов в сданных на обмен устройствах, что привело к внутреннему расследованию и последующему уведомлению правоохранительных органов.

Сун и Сюэ были арестованы в 2019 году, а судебный процесс прошел недавно, где им были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием почтовых услуг и сговоре с целью мошенничества. Ожидается, что окончательный приговор будет вынесен 21 июня.

#новости #apple
Источник: pcmag.com
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