Intel объявил о новой стратегии в сфере контрактного производства, предлагая аренду своего оборудования и производственных мощностей другим производителям чипов.

В преддверии мероприятия IFS Direct Connect 2024, проходящего в Калифорнии, компания Intel раскрывает свои амбициозные планы в области контрактного производства микропроцессоров. Стюарт Панн, занимающий пост старшего вице-президента и руководителя Intel Foundry Service, поделился новой стратегией компании, заключающейся в предоставлении в аренду производственных площадей и оборудования другим производителям микрочипов.

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Это позволит Intel максимально эффективно задействовать существующие ресурсы и способствовать развитию инноваций в отрасли.

Одним из ключевых аспектов нововведения является сотрудничество с Tower Semiconductor и UMC, благодаря которому эти компании получат доступ к зрелым технологическим процессам Intel, таким как 14-нм и 10-нм, при этом оборудование будет размещено на уже имеющихся, но не используемых для самых передовых разработок площадях Intel. Это позволит Intel не только получать дополнительный доход, но и продолжать концентрацию усилий на разработке и внедрении новейших технологий, включая амбициозный техпроцесс 18A.

Intel стремится к тому, чтобы к 2030 году занять позицию второго крупнейшего контрактного производителя чипов в мире. Предоставление производственных мощностей в аренду выступает в качестве краеугольного камня этой стратегии, укрепляя позиции компании на рынке и обеспечивая клиентам доступ к высококачественным услугам в сфере производства и упаковки чипов.



