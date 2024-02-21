Qiwi ввела ограничения на вывод средств после лишения Киви Банка лицензии по решению Центробанка

В свете недавнего решения Центрального банка Российской Федерации об аннулировании лицензии Киви Банка, ключевого оператора платежной системы Qiwi, из-за множественных нарушений, компания ввела запрет на вывод денежных средств для пользователей своих кошельков. Решение Центробанка было мотивировано серьезными нарушениями в деятельности банка, включая участие в механизмах легализации преступных доходов, а также операции с теневым сектором экономики, включая криптовалютные обменники и игорные платформы онлайн.

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Центробанк также указал на незаконное использование личных данных граждан для открытия кошельков без их ведома, с последующим осуществлением транзакций. Данные об этих правонарушениях были переданы в правоохранительные органы для проведения детального расследования.

В ответ на прекращение лицензированной деятельности Киви Банка, Агентство по страхованию вкладов РФ объявило о гарантированном возврате средств вкладчикам, при этом максимальная сумма компенсации составит 1,4 миллиона рублей на человека, что включает как основную сумму вклада, так и начисленные проценты.

Qiwi, основанная в 2007 году и имеющая значительную капитализацию на Московской бирже в размере 34,9 млрд рублей, является одной из ведущих платежных систем в России с широкой сетью пользователей и терминалов. По данным за 2022 год, в системе зарегистрировано более 29 миллионов активных пользователей и мерчантов, а также около 14 миллионов кошельков, обслуживаемых через сеть, насчитывающую свыше 74 тысяч платежных терминалов по всей стране.