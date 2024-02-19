Deutsche Telekom, владелец большинства акций T-Mobile, анонсировала разработку новаторского телефона T Phone, который полностью исключает необходимость в традиционных приложениях, предоставляя пользователям уникальный интерфейс на базе искусственного интеллекта. Этот шаг является результатом сотрудничества с Qualcomm и Brain.ai и направлен на создание устройства, управляемого исключительно облачным ИИ.

T Phone, который обещает перевернуть представление о смартфонах, будет представлен на выставке MWC 2024 в Барселоне в конце этого месяца. Помимо этого, Deutsche Telekom также планирует показать телефон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 с встроенным ИИ, хотя пока неясно, будет ли этот девайс также находиться на стадии концепта.

Джон Абрахамсон, главный директор по продукции и цифровым технологиям в Deutsche Telekom, подчеркнул, что искусственный интеллект и крупные языковые модели скоро станут неотъемлемой частью мобильных устройств. Компания стремится использовать их для упрощения и улучшения жизни клиентов, предложив маджентового консьержа для смартфона без приложений – настоящего помощника на каждый день, который удовлетворяет потребности и упрощает цифровую жизнь.

T Phone предложит пользователям возможность бронировать билеты и отели, помогать достигать целей и предлагать пути их реализации, управлять всеми повседневными задачами с помощью голосовых команд. Компания пока не раскрыла детали о том, как планирует заменить приложения, но амбиции здесь велики.