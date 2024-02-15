Врачи на Земле впервые провели операцию в космосе, управляя роботом на Международной космической станции.

На Международной космической станции (МКС) состоялась уникальная операция: врачи, находящиеся на Земле, управляли маленьким хирургическим роботом и провели экспериментальную "операцию" на резинках. Это первый в истории случай удаленного хирургического вмешательства в условиях космоса.

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Эксперимент с роботом spaceMIRA, разработанным компанией Virtual Incision и Университетом Небраски, продемонстрировал возможности проведения хирургических операций на больших расстояниях. Робот, размером с микроволновую печь, был доставлен на МКС в конце января на борту ракеты SpaceX.

Операция длилась около двух часов. Шесть хирургов поочередно управляли роботом, оснащенным камерой и двумя руками, для выполнения стандартных хирургических манипуляций. Основной задачей было проверить возможности захвата, манипулирования и резки тканей, имитированных резинками.

Особенностью эксперимента стало время задержки в 0,85 секунды между командным центром на Земле и МКС, что является ключевой сложностью при удаленном управлении.

Компания Virtual Incision заявила об успехе эксперимента, подчеркивая его значимость для будущего хирургии как в космосе, так и в удаленных районах Земли. Эта технология может оказаться критически важной для лечения медицинских чрезвычайных ситуаций во время длительных космических миссий, например, на Марс.

NASA, оказавшее финансовую поддержку проекту, отметило важность развития подобных технологий в свете увеличения продолжительности космических миссий и потенциальной необходимости оказания экстренной медицинской помощи в космосе.