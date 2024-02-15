Компания Varda Space Industries получила от FAA лицензию на возвращение капсулы с фармацевтическими экспериментами из космоса на Землю, запланированное на 21 февраля.

Varda Space Industries преодолела бюрократические препятствия и получила необходимую лицензию от Федерального управления гражданской авиации (FAA) для возвращения на Землю капсулы своей первой миссии. Это стало возможным после нескольких месяцев усилий и одной отклоненной заявки.

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Капсула, запущенная в июне на миссии SpaceX Transporter-8, предназначена для доставки на Землю результатов фармацевтических экспериментов, проведенных в условиях микрогравитации. Возвращение запланировано на 21 февраля на полигоне UTTR в Юте.

Получение лицензии на возвращение стало значимым достижением для компании и отрасли в целом. Это первый случай, когда FAA выдает лицензию на возвращение по новым правилам, упрощающим процесс лицензирования, хотя и вызывающим трудности у некоторых компаний.

Varda также объявила о сотрудничестве с оператором космодрома Southern Launch в Австралии для возможности возвращения капсул на территорию Австралии в будущих миссиях.