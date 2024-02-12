10Beauty анонсирует "The 10", инновационный маникюрный аппарат с ИИ, который обещает полностью автоматизировать процесс маникюра.

Компания 10Beauty анонсировала запуск 'The 10', революционного маникюрного аппарата с ИИ, который станет доступен к концу 2024 года. Разработанный в течение четырех лет в секретном режиме, этот полностью автоматизированный аппарат уже привлек внимание крупных ретейлеров, таких как Nordstrom и Ulta Beauty, а также салонов красоты по всей стране, собрав предварительные заказы на первые 1000 единиц.

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Уникальность 'The 10' заключается в его способности адаптироваться к индивидуальным особенностям каждого пользователя, позволяя выбирать длину, форму ногтей и цвет лака. Используя пять камер и ИИ для точного определения положения каждого ногтя, аппарат безопасно формирует и обрабатывает ногти без применения обычных щипцов. Для нанесения лака используются одноразовые капсулы, исключающие риск заражения.

В отличие от традиционного маникюра, выполненного мастером, 'The 10' работает только с одной рукой за раз, предоставляя возможность пользоваться смартфоном во время процедуры. Компании, желающие встать в очередь на 2025 год, могут зарегистрироваться уже сейчас.