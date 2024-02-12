Xiaomi готовит к глобальному запуску свой новый роутер AX1500 с поддержкой WiFi 6 и mesh-технологии

Компания Xiaomi анонсирует выход на глобальный рынок своего новейшего роутера AX1500, который ранее был доступен исключительно для китайского рынка. Этот роутер, оснащенный поддержкой передовой технологии WiFi 6 и функцией mesh-сети, предлагает пользователям улучшенный интернет-опыт благодаря четырем портам LAN и обещает быть предложен по конкурентоспособной цене.

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До официального релиза в мире AX1500 уже успел заявить о себе на европейском рынке через прямые поставки с AliExpress, подчеркивая возрастающий интерес к продукту. Ожидается, что официальное предложение Xiaomi расширит доступность этой модели на европейском и североамериканском рынках, учитывая успешный опыт компании в продажах сетевого оборудования в этих регионах.

В Китае цена на AX1500 установлена менее чем в $20, в то время как на международной платформе AliExpress его можно приобрести за $25. Предваряется, что стоимость роутера после официального запуска за пределами Китая будет немного выше, но все равно останется в рамках доступности для широкого круга покупателей.

Роутер Xiaomi AX1500 поддерживает последние стандарты IEEE 802.11ax, обеспечивая высокую скорость передачи данных до 1500 Мбит/с на двух частотных диапазонах - 2,4 и 5 ГГц. Он также совместим с предыдущими стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, предлагая гибкость в использовании. В дополнение к этому, устройство поддерживает современные стандарты защиты WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, обладает функциональностью mesh для создания широкомасштабной сети, IPTV и четыремя гигабитными портами LAN для проводного подключения.

Детали о дате запуска и окончательной цене пока не разглашаются, но ожидания от новинки высоки, учитывая ее технические характеристики и предполагаемую стоимость.