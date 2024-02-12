Администрация по лицензированию HDMI (HDMI LA) вводит новую систему сертификации Gen 2 для HDMI кабелей с QR-кодами, упрощающими проверку подлинности

Администрация по лицензированию HDMI (HDMI LA) внедряет новую систему сертификации кабелей, известную как Gen 2, которая делает приложение HDMI менее востребованным. Новая сертификация облегчает проверку подлинности кабелей за счет QR-кодов, в отличие от старой системы, требовавшей использования фирменного приложения.

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С мая 2023 года начался переход на новую систему, но старые маркировки будут оставаться в обороте до распродажи соответствующих запасов кабелей. Производители, включая Club3D, уже адаптируют упаковку к новым требованиям, так что скоро в магазинах появятся упаковки как со старыми, так и с новыми сертификационными метками.

Приложение HDMI, несмотря на изменения, не будет упразднено и останется доступным для старых упаковок. Однако со временем, по мере продажи "старых" упаковок, его актуальность снизится. Новые метки нельзя будет сканировать с помощью приложения HDMI; вместо этого будет предложено использовать приложение для чтения QR-кодов.

Новая метка Gen 2 включает в себя не только QR-код для сканирования, но и голограммную полосу в верхней части и новую голограмму рядом с QR-кодом. Материал метки также был изменен, хотя размер остался прежним.



