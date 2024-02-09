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Компания ASRock, известная своими материнскими платами, в последнее время начала заниматься производством графических карт. Их первые видеокарты были основаны на графических процессорах AMD Polaris, а позже они добавили в ассортимент чипы AMD Radeon и Intel Arc. Однако, несмотря на успех на рынке с продукцией AMD и Intel, компания пока не планирует добавлять в свою линейку видеокарты NVIDIA.
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В интервью с QuasarZone представитель ASRock отметил, что производство видеокарт NVIDIA требует особых ресурсов и опыта, и на данный момент только крупные игроки на рынке, такие как ASUS, MSI и Gigabyte, могут справиться с этой задачей.
Тем не менее, ASRock не исключает возможности расширения своего ассортимента продукции в будущем и включения видеокарт NVIDIA. Они признают лидерство NVIDIA на рынке графических процессоров и не исключают возможности выпуска собственных видеокарт NVIDIA в будущем.