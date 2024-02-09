Один из бывших сотрудников Apple, Xiaolang Zhang, был признан виновным в краже торговых секретов компании о проекте Titan, разработке автономных автомобилей. Суд вынес решение о 120 днях тюремного заключения и обязал его уплатить огромный штраф в размере почти $150 000.

Заполучив 25-страничную схему печатной платы в 2018 году, Zhang попытался передать украденные данные конкурирующей компании. Однако его попытка завершилась неудачей, и он был арестован в аэропорту Сан-Хосе при попытке вылета в Пекин.

По приговору суда, Zhang также обязан уплатить компании Apple огромную сумму в качестве возмещения ущерба. Однако, он получил относительно легкое наказание по сравнению с изначальными ожиданиями - до 10 лет тюремного заключения и штрафом в $250 000.