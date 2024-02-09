Marshall и Patta анонсировали ограниченное издание портативного динамика Emberton II, созданного в честь культуры Карибского региона.

Marshall и Patta объединили усилия, чтобы представить новую лимитированную версию портативной акустической системы Emberton II. Этот аудиофильский шедевр, вдохновленный культурой Карибского региона, представляет собой искусное сочетание стиля и высококачественного звука.

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Дизайн акустической системы Emberton II Patta отражает дух Карибского звукового культурного движения. Внешняя отделка включает в себя сочный оранжевый оттенок и текстуру древесно-стружечной плиты, что придает устройству яркость и уникальный стиль. Многоцветная решетка передних динамиков символизирует богатство и разнообразие культурных традиций марки Patta. Несмотря на выразительный дизайн, акустическая система сохраняет свой идентичный характер Marshall, выделяясь золотыми акцентами и характерным логотипом.

Помимо визуального обновления, акустическая система Emberton II Patta предлагает потрясающее качество звучания благодаря двум динамикам диаметром 2 дюйма и двум пассивным излучателям. Усиление звука обеспечивается двумя усилителями класса D мощностью 10 Вт каждый, что гарантирует глубокие басы и чистые высокие частоты. Режим True Stereophonic создает окружающий звуковой эффект, а функция Stack позволяет объединять несколько акустических систем для еще более потрясающего звучания.

Акустическая система Emberton II Patta также обладает выдающимися характеристиками портативности: ее встроенный аккумулятор обеспечивает до 30 часов воспроизведения музыки с одной зарядки, а водонепроницаемый корпус по стандарту IP67 делает ее идеальным спутником для отдыха на природе или пляжного вечера.

Лимитированная версия Marshall x Patta Emberton II будет доступна к приобретению с 23 февраля по цене £179.99 (~$230). Ожидается, что количество товара будет ограниченным, поэтому поклонники аудиофайлов и коллекционеры обязательно должны быть внимательны и оперативно приобрести этот уникальный продукт.