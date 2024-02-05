Активность пользователей Farcaster увеличилась в 10 раз после запуска Frames.

Активность пользователей на децентрализованной социальной платформе Farcaster, основанной на Ethereum Layer 2 Optimism, резко выросла после запуска интегрированных мини-приложений под названием Frames.

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Согласно данным The Block, число пользователей, размещающих контент в приложениях Farcaster, таких как Warpcast, увеличилось с 2 400 в день до запуска Frames 25 января до 19 100 в субботу после этого события. Активность пользователей, взаимодействующих с контентом, также выросла с 2 700 до 25 000 за тот же период.

Общее количество постов и реакций на Farcaster также значительно увеличилось, с 11 000 до 127 000 и с 29 000 до 514 000 соответственно с 25 января по 3 февраля.

Этот рост активности пользователей привел к значительному увеличению доходов платформы, который увеличился почти в 15 раз с $2 500 25 января до более чем $39 000 на последние данные. Накопленный доход с момента запуска платформы в августе 2022 года составляет почти $450 000.

Farcaster был основан бывшими сотрудниками Coinbase и предоставляет пользователям Ethereum-кошельков возможность управления своими данными в социальных сетях и их переноса в децентрализованные приложения. Экосистема Farcaster имеет более 5 миллионов уникальных подписчиков, 6 миллионов реакций и 2,8 миллиона постов.

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Рост активности пользователей связан с запуском инновационных мини-приложений Frames, которые позволили сделать посты на Farcaster интерактивными. Например, пользователи могут создавать NFT, играть в игры и делать моментальные покупки прямо из социальной ленты.