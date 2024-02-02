В свете трагедии, произошедшей 24 января, когда военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над Белгородом, украинская сторона обратилась к России с требованием о передаче тел погибших военнослужащих ВСУ. В ответ на это, представители Кремля, в лице пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сообщили об отсутствии официального запроса от украинских властей.

На борту разбившегося Ил-76 находились 65 украинских военных, а также экипаж из шести человек и три сопровождающих, которые все погибли. По данным российских следственных органов, причиной катастрофы стало попадание двух ракет из системы ПВО "Пэтриот" производства США.

Андрей Юсов, представитель украинской военной разведки, подчеркнул настойчивость Киева в вопросе возвращения тел и призвал к проведению объективного международного расследования. Украина стремится выяснить детали произошедшего, в том числе состав находившихся на борту лиц и грузов.

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Не смотря на заявления о неполучении запроса, украинская сторона продолжает подчеркивать свое право на репатриацию тел погибших, ссылаясь на международные гуманитарные нормы и уважение к памяти жертв. По последним данным, были идентифицированы останки всех жертв катастрофы, при этом специалистам пришлось работать с 670 фрагментами тел, что свидетельствует о масштабах трагедии.