Lenovo анонсировала в Китае новую серию ноутбуков Xiaoxin 2024 с процессором AMD Ryzen 7 8845H.

Lenovo представила в Китае новую серию ноутбуков Xiaoxin 2024. В серию входят модели Xiaoxin 14, Pro 14, 16, Pro 16 и моноблок Xiaoxin 27. Все они получат процессор AMD Ryzen 7 8845H с восемью ядрами и максимальной частотой до 5.1 ГГц. Этот процессор отличается наличием 16 потоков и встроенного ИИ NPU, способного обеспечить производительность до 38 TOPs.

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По сравнению с предшественниками 2023 года, основные характеристики остаются неизменными. Так, флагман прошлого года, Xiaoxin Pro 16, был оснащен Ryzen 7 7840HS, 1 ТБ памяти для хранения и 32 ГБ оперативной памяти. Экран устройства имел разрешение 2.5K и частоту обновления 120 Гц. Стоимость на момент запуска составляла около 5799 юаней (примерно $816).

Модель Pro 14 того же года вышла с аналогичными характеристиками и предлагалась по цене около 5599 юаней (примерно $788). Обе модели предлагали широкий набор портов для подключения, включая USB 4 и USB-C, что, вероятно, сохранится и в новой серии.

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Хотя ноутбуки Xiaoxin предназначены для китайского рынка, они часто появляются на международных рынках под брендом IdeaPad. Например, Lenovo IdeaPad 1 с Ryzen 5 5500U сейчас доступен на Amazon по цене около $350.