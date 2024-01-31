Северная Корея усиленно тестирует ракеты, стремясь укрепить свою армию

На этой неделе Северная Корея активно заявила о себе, запустив крылатые ракеты три раза. Последний раз они это сделали на заре вторника, когда с западного берега страны отправили ракеты в сторону Желтого моря. Южная Корея и США внимательно следят за этими действиями, стараясь разобраться, что именно хочет добиться Пхеньян.

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Похоже, Северная Корея испытывает новые виды оружия, в том числе и те, что были запущены с подводной лодки ранее в январе. Хорошая новость в том, что эти запуски, в отличие от предыдущих с баллистическими ракетами, не нарушают международные соглашения.

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Северная Корея хочет сделать свою армию сильнее и обладать современным оружием. Мировое сообщество с интересом наблюдает за этими событиями, понимая, что важно не упустить из виду любые изменения.