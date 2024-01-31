Это заявление стало ответом на продолжительные обсуждения вопроса суверенитета над островами, которые Япония считает своей территорией.

Заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, выразил намерение России разместить современное вооружение на Курильских островах. Это заявление стало ответом на продолжительные обсуждения вопроса суверенитета над островами, которые Япония считает своей территорией. Медведев подчеркнул, что развитие Курил будет идти с учетом увеличения их стратегической важности.

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После высказываний премьер-министра Японии Фумио Кисиды о возможности заключения мирного договора с Россией при условии решения территориального спора, Медведев заявил, что для России вопрос принадлежности Курильских островов решен окончательно, что подкреплено положениями российской конституции.

Медведев также критически отозвался о позиции Японии по этому вопросу, указав на то, что мнение Токио не влияет на политику Москвы в этом вопросе. Он остро высказался о японском народе, упомянув о традиционном японском ритуале сэппуку, что вызвало дополнительное обсуждение в общественных и политических кругах.

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Эти заявления подчеркивают решимость России укрепить свои позиции на Курильских островах и отстаивать свой суверенитет в условиях международных споров. Развертывание нового вооружения на архипелаге станет важным шагом в повышении безопасности региона и демонстрации стратегической важности островов для России.