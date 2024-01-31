Россия выражает серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о планах США разместить атомные боеголовки в Великобритании.

В свете обсуждаемых планов Соединенных Штатов о размещении ядерного вооружения на британской территории, замглавы МИД России Сергей Рябков высказался, что такой шаг не пройдет мимо внимания России. Он подчеркнул, что размещение американского ядерного арсенала в Великобритании не вызовет опасений у России, однако способствует увеличению угрозы эскалации обстановки на европейском континенте.

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Рябков отметил, что такой шаг не укрепит безопасность ни Соединенных Штатов, ни Великобритании, а лишь усилит уровень угрозы и напряженности на континенте. Он также выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на опыт последних лет, ведущий к ухудшению обстановки в области безопасности в Европе, США и Великобритания могут решиться на такой шаг.

В своем выступлении Рябков также упомянул о недавнем заявлении Владимира Путина, в котором президент России обратил внимание на усиление антироссийской риторики и угроз со стороны Запада, включая намеки на использование ядерного оружия. Путин предостерег западные страны от попыток ядерного шантажа, подчеркивая, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своих интересов.

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Сообщения о возможном размещении американских ядерных боеголовок в Великобритании вызвали оживленные дискуссии как внутри страны, так и за рубежом. Власти США пока не подтвердили и не опровергли эти планы, ссылаясь на политику неразглашения информации о местонахождении ядерного арсенала.