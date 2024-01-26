Google Pixel 9 представлен с тремя камерами на задней панели и датчиком температуры, как в Pixel 8 Pro, а также обновленным дизайном и уменьшенным размером экрана. Серия Pixel 9 вызывает интерес и ожидается в октябре вместе с Android 15.

Google готовит к выпуску новый смартфон Pixel 9, который привлекает внимание своими обновленными характеристиками. Согласно последним изображениям, Pixel 9 поражает своим стильным синим цветом и оснащен тремя камерами на задней панели, что является новшеством для базовой модели в линейке Pixel. Кроме того, в телефоне присутствует датчик температуры, как и в модели Pixel 8 Pro.

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По данным источников, размеры Pixel 9 уменьшены по сравнению с предыдущей моделью, составляя 152.8 x 71.9 x 8.5 мм с экраном 6.1 дюйма. Это немного меньше, чем 6.2-дюймовый экран Pixel 8. Кажется, что Google стремится к уменьшению размеров экрана как в стандартной, так и в Pro-модели.

Обновления дизайна включают в себя плоские боковые стороны и контраст между матовой задней панелью и глянцевой полосой камеры. Эти детали придают Pixel 9 особый шарм и делают его выделяющимся на фоне других устройств.

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Несмотря на оживление вокруг предстоящего релиза Pixel 9, пока рано делать окончательные выводы о характеристиках и функциях телефона. Ожидается, что Google представит серию Pixel 9 вместе с новой версией Android 15, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дополнительной информации о новинке.