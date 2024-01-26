Google внедряет новые функции в январском обновлении Pixel Feature Drop, включая измерение температуры тела на Pixel 8 Pro, функцию "Circle to Search" и обновления для Google Messages и Pixel Watch. Эти обновления подчеркивают стремление компании предоставлять полезные инновации пользователям Pixel.

Google представила новое обновление для смартфонов Pixel, включающее в себя ряд полезных функций. Одно из ключевых нововведений в январском обновлении Pixel Feature Drop - это добавление функции измерения температуры тела в приложении термометра на Pixel 8 Pro. Теперь пользователи могут измерять температуру, сохранять и удалять результаты измерений в приложении Fitbit.

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Процесс измерения температуры упрощен: необходимо приблизить камеру к центру лба и коснуться экрана. После вибрационного сигнала пользователь должен провести телефоном по лбу до виска. После завершения измерения вторая вибрация подтвердит его.

Кроме того, серия Pixel 8 получает функцию "Circle to Search" («Круг для поиска»), аналогичную той, что демонстрировалась на запуске серии Galaxy S24 от Samsung. Для использования этой функции достаточно долго удерживать кнопку домой или панель жестов, чтобы вызвать строку поиска Google и анимацию, указывающую на возможность обводить круг вокруг объекта для поиска информации.

Также в обновлении добавлены новые функции в Google Messages, такие как Photomoji и Magic Compose, выходящие из бета-тестирования. Magic Compose использует модель Gemini Nano на Pixel 8 Pro для помощи в составлении сообщений.

В дополнение, обновление переименовывает Nearby Share в Quick Share и добавляет функцию бесшовного переключения аудио для Pixel Watch и Pixel Watch 2.

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Некоторые функции, такие как "Circle to Search" и измерение температуры, будут доступны только на серии Pixel 8, в то время как другие обновления будут доступны и на более старых устройствах.