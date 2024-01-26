Apple сократила заказы на OLED-дисплеи для нового iPad Pro на 30% из-за опасений по поводу первоначального спроса

Apple, по всей видимости, уменьшила количество заказов на OLED-дисплеи для своего нового планшета iPad Pro на 30%. По данным источников, компания решила снизить объёмы из-за опасений по поводу первоначального спроса. Ожидается, что новая серия iPad Pro с OLED-дисплеями будет запущена в марте этого года, но Apple, похоже, не уверена, что новые модели достигнут такого же успеха, как предыдущие.

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По информации, полученной от поставщиков, изначально Apple планировала заказать около 10 миллионов OLED-панелей для 11-дюймовых и 12.9-дюймовых моделей iPad Pro. Теперь же эта цифра снизилась до 7-8 миллионов. Снижение заказов затронуло таких партнёров, как LG, TSMC, Foxconn и Novatek Microelectronics.

LG, как сообщается, пострадает больше всего, поскольку количество заказов на панели сократилось с 6 миллионов до 3 миллионов. Samsung, другой корейский поставщик этих панелей, сохранит прежний объём поставок в размере 4 миллионов. Среди причин, по которым Apple решила сократить заказы OLED-панелей, называются высокая цена новых моделей и снижение спроса на планшеты.

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Предполагается, что стартовая цена нового OLED iPad Pro будет начинаться от 1500 долларов, что может сыграть роль в снижении спроса. Несмотря на это, Apple может компенсировать сокращение заказов, предлагая предыдущие модели iPad Pro по регулярным скидкам и другие более доступные варианты.