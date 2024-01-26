Fortnite возвращается на iOS в Европе благодаря закону Digital Markets Act, что позволит Epic Games Store функционировать на платформе. Основатель Epic Games Тим Суини критикует планы Apple относительно DMA, подчеркивая намерения Epic запустить свой магазин на iOS и Android.

Популярная игра Fortnite возвращается на платформу iOS в Европе в этом году, как объявила компания Epic Games. Возвращение игры стало возможным благодаря принятию закона Digital Markets Act (DMA) Европейским Союзом, который позволит Epic Games Store функционировать на iOS.

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Напомним, что Fortnite была удалена из iOS в августе 2020 года после попытки Epic Games ввести прямые платежи, минуя 30-процентную комиссию Apple за каждую микротранзакцию. Это привело к судебному процессу, который завершился отказом Верховного Суда США рассматривать апелляции обеих компаний.

Основатель и крупнейший акционер Epic Games Тим Суини критикует планы Apple, связанные с DMA. Он заявил в Twitter, что компания заставляет разработчиков выбирать между эксклюзивностью в App Store и условиями магазина, что будет незаконно по DMA, или принимать новую схему, также незаконную и антиконкурентную, с новыми комиссиями и налогами Apple на платежи.

Суини подчеркивает, что Epic Games Store занимает 7-е место среди мировых магазинов программного обеспечения. Epic намерена запустить свой магазин на iOS и Android и войти в конкуренцию за звание №1 среди мультиплатформенных магазинов программного обеспечения. Он подчеркивает, что основой для этого станет конкуренция в области платежей, комиссия от 0% до 12% и эксклюзивные игры, такие как Fortnite.

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Epic продолжит добиваться признания действий Apple как незаконных в судах и у регуляторов. В связанных новостях, Тим Суини недавно отметил значительную победу против Google в аналогичном судебном процессе.