FINRA выявила нарушения в 70% сообщений о криптовалютах, обнаружив ложные утверждения и некорректные сравнения.

Служба регулирования отрасли финансовых услуг FINRA обнаружил значительные нарушения в коммуникациях о криптовалютах. По их данным, 70% таких сообщений могут нарушать правила честности и сбалансированности.

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В ходе проверки своих членов, FINRA выявила распространение ложных утверждений. Среди них - заявления о том, что криптовалюты функционируют как наличные или их эквиваленты. Также были обнаружены некорректные сравнения крипто с другими активами и заблуждения относительно применения федеральных законов о ценных бумагах или правил FINRA к криптовалютам.

FINRA, контролируемая комиссией по ценным бумагам и биржам США, начала это исследование в ноябре. Было проанализированно 500 сообщений, направленных розничным клиентам, на предмет соответствия правилам.

Ира Глак, старший директор отдела регулирования рекламы FINRA, подчеркнул важность четкого описания рисков и особенностей крипто-активов в сообщениях. Также Глак отметил, что FINRA рассматривает все типы коммуникаций, включая рекламу в прессе и интернете.

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Регулирующие органы, такие как SEC и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, также уделяют внимание криптовалютам. В последнее время они предприняли ряд действий против крупных криптовалютных бирж и компаний.