OpenAI запретило использование своих технологий разработчикам бота, представляющего кандидата в президенты

Компания OpenAI приняла решение ограничить доступ к своим технологиям для команды разработчиков, создавших бота Dean.Bot, имитирующего Дина Филлипса, кандидата в президенты от Демократической партии. Это стало первым случаем, когда OpenAI предприняла меры против использования своих инновационных технологий в политических целях, как сообщает издание The Washington Post.

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Бот, разработанный Мэттом Крисилоффом и Джедом Сомерсом из Кремниевой долины и поддерживаемый политическим комитетом, предназначался для интерактивного общения с избирателями. Основанный на программном обеспечении ChatGPT от OpenAI, Dean.Bot был создан стартапом Delphi.

Однако после того, как OpenAI узнала о назначении бота, компания приостановила учетную запись Delphi и потребовала удалить Dean.Bot. Политический бот включал предупреждение о том, что он не является реальным человеком, но эксперты высказали беспокойство относительно потенциального влияния таких технологий на избирательный процесс, включая возможность создания робозвонков, которые могут ввести в заблуждение избирателей.

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