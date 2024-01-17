Немецкая компания Volocopter планирует использовать Олимпийские игры в Париже для демонстрации летающих такси в столице Франции.

Немецкая компания Volocopter хочет использовать Олимпийские игры в Париже для того, чтобы показать, что летающие такси могут быть полезными и не просто фантастической выдумкой.

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Они надеются получить разрешение на полеты в Париже, где очень строгие правила для таких перевозок. По словам главы Volocopter Дирка Хоке, если они смогут летать в Париже, то смогут летать в любом городе в мире.

Аппарат "VoloCity" компании - это двухместный электрический вертикальный самолет с 18 роторами, похожий на огромное насекомое.

Volocopter хочет, чтобы его аппарат был первым, который получит сертификат от обеих авиационных служб безопасности - Европейской (EASA) и Американской (FAA).

Пока они проводят испытания, чтобы доказать, что их аппарат так же безопасен, как и обычные самолеты, и на сто раз безопаснее вертолетов. Это значит, что вероятность аварии у него всего лишь раз в миллиард часов полета. Это дольше, чем работает большинство самолетов.

Дирк Хоке надеется получить разрешение на демонстрационные полеты без пассажиров во время Олимпиады.

После Олимпиады аппарат будет летать и проходить испытания в Париже в течение двух лет. Это "учебный период", чтобы показать, что такие системы - не выдумка и что они безопасны.

Одна из главных забот - это шум. Хоке утверждает, что шум от их аппарата сравним с уровнем обычного разговора, и он совсем не такой, как у вертолетов.

Volocopter нужно много денег - от 25 до 30 миллионов евро на два года испытаний в Париже и от 200 до 300 миллионов на следующий этап.

Сейчас у них аппарат только для двух человек. Но они планируют создать новый с четырьмя местами, и это может стать настоящим бизнесом к 2026-2027 годам.

И, как говорит Хоке, такие летающие такси не будут элитарными, как многие думают. Вспомните первый электрический автомобиль Tesla - его тоже считали игрушкой, а теперь электрические автомобили - обычная вещь.

















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