Президент России Владимир Путин заявил о возможных сомнениях в государственности Украины на фоне текущих событий в зоне СВО, критиковал украинские власти за отказ от переговоров и упомянул о неподписанном мирном договоре в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин сделал заявление, в котором предположил, что государственный статус Украины может скоро оказаться под вопросом из-за текущих событий в районе специальной военной операции (СВО). Это высказывание было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации на встрече с главами муниципальных образований.

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Путин уточнил, что по его мнению, Вооруженные силы России имеют полный контроль над ситуацией в зоне СВО. Он отметил, что украинское контрнаступление оказалось неудачным, и если события будут развиваться в таком же ключе, то это может привести к серьезным последствиям для украинской государственности.

В ходе своего выступления Путин также выразил критику в адрес украинского правительства за отказ от переговоров. Он подчеркнул, что мирное соглашение, предложенное в Стамбуле, могло бы положить конец российской спецоперации полтора года назад, если бы оно было подписано Киевом. По мнению Путина, неподписание этого договора продлило продолжительность конфликта и усугубило его последствия.

Президент России также обратил внимание на роль западных стран в текущем конфликте, указывая на их поддержку Украины. Он выразил мнение, что эта поддержка влияет на решения украинского руководства и способствует продолжению конфликта.

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В заключение, Путин подчеркнул, что Россия продолжит действовать в рамках своей стратегии в зоне СВО, сосредоточиваясь на достижении своих целей и защите своих интересов.